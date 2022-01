Juventus, Mauro: “Aver rinunciato a Bentancur è un peccato”

Massimo Mauro, ex calciatore bianconero, ha commentato gli acquisti invernali della Juventus.

Dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, l'ex calciatore della Juventus, Massimo Mauro, ha parlato così degli ultimi acquisti invernali dei bianconeri a La Gazzetta dello Sport: "Cambiare qualcosa non fa certo male. Di solito una boccata d'aria si prende con un nuovo allenatore, ma la Juve è stata brava a cambiare invece un po' di facce fra i giocatori. Sono riusciti non solo a comprare ma anche a vendere qualcuno, senza pesare sul bilancio. Aver rinunciato a Bentancur per me è un peccato, ma come cessione è comprensibile dopo essere arrivati a Vlahovic. Per esser però ad un certo livello e per aspirare quindi a vincere qualcosa secondo me mancano ancora due nomi importanti. A questa Juventus manca ancora un centrocampista e un difensore. Nelle partite secche comunque la squadra bianconera può diventare pericolosa".