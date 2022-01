Juventus, Mauro: “Morata attaccante di scorta, meglio Scamacca o Vlahovic”

L'ex calciatore bianconero consiglia due attaccanti per Allegri

“In linea di principio, chi non vuole rimanere va accompagnato alla porta”. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro commenta così il possibile addio di Alvaro Morata alla Juventus: “I bianconeri meritano soltanto giocatori pronti a buttarsi nel fuoco per la maglia. E poi sarebbe un’assenza a cui si può sopperire. Morata in una grande squadra può fare il quarto attaccante, non è uno che decide una stagione”. Sui rinforzi da prendere, questi i consigli di Mauro: "Io punterei fin da adesso su un giocatore giovane che però sia già in grado di prendersi delle responsabilità. Come Scamacca, che per me è meglio di Vlahovic. E’ grosso fisicamente, ha un’ottima progressione ed è molto bravo in contropiede. Lo vedo perfetto per la Juventus di Allegri. Certo, la grande incognita è il peso della maglia, soprattutto in un’annata così particolare. Scamacca finora ha giocato con il Genoa e con il Sassuolo, non è la stessa cosa, sarei curioso di vederlo in bianconero. Un altro nome che m’intriga è Origi. Dare consigli dal divano è facile, dalle parole di Arrivabene mi è parso abbastanza chiaro che la Juventus non ha soldi da spendere in questa sessione di mercato, quindi dovrà fare di necessità virtù".