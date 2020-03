Juventus, maxi emergenza per il coronavirus: ecco cosa farà la società con i giocatori

La positività di Daniele Rugani al coronavirus avrà inevitabilmente ripercussioni su tutto il calcio, in modo particolare sulla Juventus e sulle squadre affrontate di recente dai bianconeri in campionato e coppa.

Il difensore non mostrava particolari sintomi e questo fa ben sperare, ma a questo punto tutti i calciatori entrati a contatto con lui sono a rischio. Ecco perché la Juventus ha già predisposto l’isolamento di tutti i giocatori per 14 giorni e cercherà di capire con chi Rugani è venuto a contatto in queste ore. Sicuramente tutta la squadra dovrà sottoporsi al tampone, ma anche lo staff e chi lavora a stretto contatto con i giocatori dovrà fare lo stesso: la procedura impone la quarantena per chiunque abbia avuto un contatto ravvicinato per un tempo superiore a 15 minuti. Il virus ha un tempo massimo di incubazione che va dai 2 agli 11 giorni, con un tempo medio di 5,2. Agli altri giocatori verrà fatto il test nel giro di 4-5 giorni. Inoltre la società ha previsto la sospensione delle attività che non dovrebbero ripartire prima del 25 marzo. Stessa cosa per l’Inter, ultimo club sfidato dai bianconeri. La gara di Champions League contro il Lione verrà rinviata e si resterà in attesa di capire come la situazione si evolverà nella speranza di non andare incontro ad altri casi.

INTANTO CRISTIANO RONALDO NON TORNA IN ITALIA