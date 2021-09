Juventus, mea culpa Danilo: “Dobbiamo essere più squadra. Per lo scudetto…”

Il difensore bianconero dopo il pari contro il Milan

Solo un punto per la Juventus nella quarta giornata di campionato. Il big match contro il Milan ha visto la squadra di Massimiliano Allegri andare in vantaggio nelle prime battute di gioco ma poi farsi riprendere dalla rete di Rebic che ha stabilito l'1-1 finale. Tra i protagonisti in campo anche il difensore Danilo, terzino bianconero, che ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sono d’accordo con il mister, dobbiamo essere più squadra in certi momenti. Per la partita contro il Milan posso dire che sono contento perché abbiamo giocato bene la prima parte con un bel possesso e pressing, ma sicuramente possiamo migliorare".