Juventus, mercato chiuso con -37 milioni

Il club ha chiuso il bilancio al 30 giugno scorso con perdite di 209 milioni di euro

L'addio di Cristiano Ronaldo è certamente stato un colpo duro per i tifosi della Juventus. Forse un po' meno per i conti del club torinese che ha chiuso il bilancio 2020/21 con una perdita consolidata di 209,9 milioni di euro, rispetto agli 89,7 milioni dell'esercizio precedente. Nel comunicato di approvazione del progetto di bilancio al 30/6/21, il club bianconero ha messo in mostra anche i numeri del calciomercato estivo: le operazioni hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 36,6 milioni, derivante da acquisizioni ed incrementi per € 67,8 milioni e cessioni per € 31,2 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 1,8 milioni. L’impegno finanziario netto complessivo, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è pari a € 36,9 milioni, ripartito in cinque esercizi. Insomma non è certo un momento favorevole in tutti i campi per la società del patron Andrea Agnelli.