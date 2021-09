Juventus, mercato deludente e ultrà contestano società: striscioni allo Stadium

La scorsa notte la recinzione dell'Allianz Stadium di Torino ha fatto da sfondo al malcontento manifestato dal gruppo storico 'Viking'

I tifosi della Juventus protestano contro la proprietà per un mercato deludente. La partenza di Ronaldo seguita alla pessima partenza in campionato, ha fatto insorgere gli ultrà del gruppo 'Viking' che hanno contestato la società con due striscioni: "Squadra distrutta e uno stadio salotto.. Agnelli e Pairetto disastro perfetto": questo il contenuto del primo striscione, mentre il secondo riguardava nello specifico il tifo organizzato: "Ovunque tamburi e striscioni!! All'Allianz burattini e figure da cogli...", in riferimento al fatto che all'interno dello Stadium non è presente il tifo organizzato. Il tutto a pochi giorni dal decennale dell'inaugurazione dello stadio, che avvenne l'8 settembre del 2011.