Juventus-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Super sfida all'Allianz Stadium tra i bianconeri e i rossoneri

Redazione ITASportPress

Juventus-Milan si gioca oggi domenica 9 maggio 2021 alle ore 20.45 per la 35^ giornata di Serie A. Sfida che potrebbe essere da dentro o fuori per un posto tra le prime quattro che varrebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per la Juventus di Andrea Pirlo che potrebbe affidarsi a Szczesny tra i pali; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro in difesa con Bonucci inizialmente in panchina; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Scalpita Dybala in panchina. I rossoneri di mister Pioli potrebbero, invece, scendere in campo con Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Leão; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Juventus-Milan, posticipo serale della 35^ giornata, si giocherà come detto oggi domenica 9 maggio 2021 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

Juventus-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), SkySport (251 del satellite).

Gli abbonati di Sky potranno seguire la sfida tra Juventus-Milan anche in diretta streaming, attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Esiste poi un'altra alternativa rappresentata da NOW, servizio streaming on demand di Sky che permetterà a chi la scegliesse di assistere alla sfida dell'Allianz Stadium acquistando il pacchetto "Sport" prima di selezionare la partita dal palinsesto. In questo modo gli appassionati della Serie A potranno godersi pienamente lo spettacolo della sentitissima gara tra bianconeri e rossoneri che potrebbe valere l'ingresso tra le prime quattro.