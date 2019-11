Juventus-Milan è già iniziata: la ‘minaccia’ di Theo Hernandez a Cristiano Ronaldo…

Compagni e rivali, Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo si ritroveranno uno davanti all’altro domenica sera in Juventus-Milan. Una sfida dal sapore speciale. Padroni di casa in vetta alla classifica, rossoneri in un momento molto complicato.

Difficoltà a cui il terzino sinistro fa fronte con coraggio, lanciando un chiaro messaggio al portoghese: “Ci vediamo presto”. Una minaccia, si fa per dire, da parte dello spagnolo a CR7 avvenuta attraverso la pubblicazione di alcune immagini su Twitter che ritraggono i due, prima compagni ai tempi del Real Madrid e poi rivali. Domenica sera saranno di nuovo uno davanti all’altro e, a quanto pare, il milanista non vede l’ora…