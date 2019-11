Juventus-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi 10 novembre

Juventus-Milan, si gioca all’Allianz Stadium oggi 10 novembre alle 20,45. Si scende in campo per la 12^ giornata di Serie A nel posticipo domenicale. I bianconeri per confermarsi in vetta alla classifica e superare l’Inter che ha vinto nella giornata di ieri, i rossoneri per dare una svolta ad un campionato fin qui deludente.

Juventus-Milan, le probabili formazioni – Gli uomini di Sarri scenderanno in campo con il solito Cristiano Ronaldo a guidare l’attacco. Con lui Higuan in vantaggio su Dybala e con stimoli da ex. In porta Szczesny. In difesa dovrebbe tornare de Ligt accanto a Bonucci. In mezzo solita regia di Pjanic. Milan che potrà contare sul ritrovato Suso che si posizionerà come di consueto sulla corsia destra. Dall’altra parte Calhanoglu. In mezzo Piatek. In difesa, accanto a capitan Romagnoli ci sarà Duarte. Conti favorito su Calabria a destra. In mezzo al campo Bennacer in regia.

Juventus-Milan streaming e diretta tv – Juventus-Milan verrà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre, su Sky Sport Serie A al numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport al numero 251 del satellite.La partita sarà visibile per gli abbonati a Sky in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Inoltre, Juventus-Milan potrà essere seguita anche su Now TV, il servizio streaming di Sky.