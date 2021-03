Juventus, Morata gol e polemica: “Chi non crede alla scudetto smetta di guardarci…”

C’è lo zampino di Alvaro Morata nel netto 3-0 con il quale la Juventus si è sbarazzata dello Spezia nel turno infrasettimanale di Serie A. Lo spagnolo, non ancora al top della forma a causa del citomegalovirus che lo ha colpito nelle scorse settimane, è entrato nella ripresa è pochi istanti dopo ha sbloccato la gara su assist di Bernardeschi. Un gol che ha poi consentito alla Vecchia Signora di prendere fiducia e arrivare al tris finale. Al termine della gara, il numero 9 bianconero ha voluto commentare la prova di squadra e personale con tanto di frecciata a chi non credere che questa squadra possa lottare fino in fondo per lo scudetto.

Juventus, Morata carica l’ambiente

“Mi mancava molto giocare e tornare a sentirmi con un po’ di forza: ultimamente non ne avevo molta”, ha detto a Sky con sincerità Morata riguardo le sue condizioni fisiche e di salute. “Dobbiamo rimanere a disposizione e dare tutto quando si gioca perché siamo contati”. “Prima rete del 2021? Non so cosa mi mancasse per fare gol ma l’importante era fare i tre punti e ritornare alla vittoria. Ci sono ancora tanti punti a disposizione e abbiamo una gara da recuperare. Tutti quelli che conoscono il mondo del calcio sanno che un semplice successo può portare positività all’interno dello spogliatoio”.

E proprio a proposito di posivitià e grinta, Morata tira fuori tutta la carica possibile: “Non è una stagione semplice: giochiamo ogni tre giorni e abbiamo calciatori importanti non a disposizione. Scuse non ce ne sono, ma i punti in palio sono ancora molti: chi non crede in noi non accenda la tv e non guardi le nostre gare, lavoriamo per vincere. Se non vinceremo, allora ci complimenteremo con i vincitori, ma prima moriremo in campo e dovranno dirci che non ci sono più punti in palio: finché ci sarà la possibilità, lotteremo fino alla fine”.