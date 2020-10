Juventus-Napoli diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Juventus-Napoli si dovrebbe giocare. Questa la notizia. Nonostante le ultime vicende dovute al coronavirus la gara valida per la terza giornata di Serie A dovrebbe disputarsi. Si scenderà in campo alle 20.45 a Torino all’Allianz Stadium Bianconeri per vincere davanti al proprio pubblico. Azzurri per confermare le due vittorie già ottenute nelle prime due gare.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione soprattutto per gli ospiti. Andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le formazioni. La Juventus avrà Szczesny in porta; Danilo, Bonucci, Chiellini in difesa; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta a centrocampo; Ramsey potrebbe agire alle spalle di Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Non è da escludere l’impiego di Dybala. Il Napoli scenderà in campo con Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Mertens, Politano; Osimhen come punta.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, C.Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Mertens, Politano; Osimhen

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

La super sfida tra Juventus e Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e sarà visibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e su Sky Sport Serie A al numero 202 del satellite. A raccontare l’evento in telecronaca ci saranno Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

La partita tra Juventus e Napoli sarà visibile, ovviamente, anche in diretta streaming per gli abbonati Sky. Questi potranno seguirla sulla piattaforma Sky Go su tutti i dispositivi mobili quali smartphone e tablet, ma anche su pc e notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare l’applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Esiste poi un’ulteriore alternativa rappresentata da Now Tv. Basterà acquistare uno dei pacchetti proposti e godersi lo spettacolo della Serie A con tanti altri eventi a disposizione.