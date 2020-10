Juventus-Napoli, Giudice sportivo: 3-0 e un punto di penalizzazione per i partenopei

Si è pronunciato il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha emesso la sentenza relativa a Juventus-Napoli di due domeniche fa. Una partita che non si è mai giocata, perché gli azzurri non si sono presentati all’Allianz Stadium, bloccati dall’Asl Napoli 1 per la positività di due giocatori, Piotr Zielinski ed Eljif Elmas. Vittoria a tavolino per 3-0 a favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione al Napoli.Una sentenza contro la quale il Napoli aveva già proposto reclamo, giudicato però “inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate”. In ogni caso, evidenzia il Giudice Sportivo, risulta infondato per le motivazioni già esposte e che hanno portato il Napoli a sottostare alla sanzione prevista dalle NOIF della Figc.