Juventus-Napoli in streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 31 agosto

Juventus-Napoli, si accendono i riflettori sulla Serie A. Si gioca oggi 31 agosto alle 20,45 all’Allianz Stadium di Torino il big match della 2^ giornata di campionato. Bianconeri contro azzurri ed è già sfida scudetto. Senza Sarri in panchina, i padroni di casa puntano a confermare la buona partenza. Stesso discorso per gli ospiti che, guidati da Ancelotti, vogliono sbancare la casa della Vecchia Signora.

Tre punti a testa dopo le vittorie rispettivamente contro Parma e Fiorentina, ma un successo prima della sosta per le nazionali vorrebbe dire dare già un chiaro segnale al campionato e ai diretti avversari. Non ci sarà Chiellini in campo, mentre Higuain sarà il grande ex.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni – Qualche defezione in campo e non solo per la Juventus. Come detto non ci sarà Sarri a guidare la squadra, bensì il suo vice Martusciello. In difesa out Chiellini per il recente infortunio al ginocchio. Spazio a de Ligt accanto a Bonucci. In mezzo al campo Pjanic, Rabiot e Khedira. In avanti, insieme a Cristiano Ronaldo, ecco Higuain e Douglas Costa favorito su Bernardeschi. Ancora escluso Dybala. Il Napoli scenderà con lo stesso undici visto a Firenze. Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski, Callejon; Fabian Ruiz, Insigne, Mertens.

Juventus-Napoli in streaming e diretta tv – Il match di Serie A tra Juventus-Napoli, in programma oggi sabato 31 agosto alle 20,45 sarà trasmesso in diretta su Sky, canali Sky Sport Serie A e canale Sky Sport 251. Coloro che vorranno vedere la partita in streaming potranno farlo direttamente sul proprio smartphone, tablet o pc, sull’applicazione Sky Go. Inoltre, per coloro che non dispongono dell’abbonamento Sky, la sfida tra bianconeri e azzurri sarà visibile su NOW TV, la tv web di Sky.