Juventus-Napoli, la Lega conferma data e orario del recupero

Nonostante i recenti rumors relativi ad un ulteriore possibile slittamente, ecco la data e l’orario ufficiale per Juventus-Napoli, sfida saltata e non disputata lo scorso 4 ottobre 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 scoppiata in casa partenopea all’epoca.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso nota la data in cui verrà recuperata la gara tra la formazione bianconera e quella azzurra, valevole per la 3^ giornata di andata. Gli uomini di Pirlo e quelli di Gattuso scenderanno in campo all’Allianz Stadium mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18.45. Questa la decisione finale degli organi competenti. Salvo ulteriori soprese, il big match andrà dunque in scena nelle prossime settimane.