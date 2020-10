Juventus-Napoli, Lo Monaco conferma: “Sarà rinviata. Provvedimento Asl legittimo”

Juventus-Napoli verso il rinvio a data da destinarsi. Sembra possa essere questa la strada percorribile a seguito della vicenda dei contagiati in casa azzurri e la decisione della Asl di non far partire la squadra per Torino, bloccandone di fatto la trasferta. A dire la sua è stato Pietro Lo Monaco, consigliere della Figc ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

Juventus-Napoli: rinvio a data da destinarsi

Sembra avere pochi dubbi a tal proposito Lo Monaco che sulla gara in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus-Napoli ha commentato: “Rinvio? Si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi”, ha commento il consigliere della Figc. “La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”.

In attesa dell’ufficialità, dunque, il big match della terza giornata di Serie A sembra essere destinato a non disputarsi quest’oggi.