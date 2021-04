Juventus-Napoli, Mauro: “Gattuso come Mourinho, Pirlo mi ricorda Ancelotti”

Dentro o fuori. Champions vicina o lontana. Juventus-Napoli avrà ancora una volta un valore importante, anche se non assegnerà uno scudetto. In palio c’è comunque la partecipazione alla prossima edizione della massima competizione europea. I bianconeri stanno vivendo un momento difficilissimo, con solamente quattro punti su nove a disposizione. Al contrario, gli azzurri stanno volando sulle ali dell’entusiasmo, con quattro successi consecutivi.

SPAREGGIO

Massimo Mauro conosce bene l’importanza di questo incontro, avendo giocato sia per la Juventus che per il Napoli in carriera. L’ex giocatore ha espresso le sue impressioni al Corriere del Mezzogiorno: “Il match di stasera è come uno spareggio, come una finale. Chi la spunta occupa il suolo della Champions. Un bel vantaggio. Bisogna però anche sapersi guardare indietro. Le romane sono capaci di agguati. Bravi entrambi e simili nell’impostazione. Se a Rino gli fanno fare solo calcio trasferisce a squadra, città e club il 110%. E più un ‘Mourinho’. Non ho mai compreso le critiche rivoltegli a Napoli. Pirlo è moderato, riflessivo, alla ‘Ancelotti’ per capirci. E potrebbe funzionare come successe ad Allegri per la Juve che perse colpi e poi vinse lo Scudetto. Lui non ha tutte le colpe se Szczesny prende gol ingenui”.