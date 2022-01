Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

La sfida si dovrebbe giocare alle 20:45

Juventus-Napoli si gioca questa sera all'Allianz Stadium di Torino, casa dei bianconeri, per la 20^ giornata di Serie A. Fischio d'inizio previsto per le 20:45 anche se bisogna fare attenzioni a possibile svolte in merito ai contagi da coronavirus che potrebbero far saltare il match.

Juventus-Napoli, le formazioni

In una situazione delicatissima soprattutto per la squadra ospite, affetta da tante assenze causa Covid, i due allenatori Allegri e Spalletti, quest'ultimo out proprio per essere positivo al coronavirus, potrebbero schierare i seguenti calciatori:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Elmas; Politano, Mertens, Insigne; Petagna.

Dove vedere la gara in diretta e streaming

La partita tra bianconeri e partenopei sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Il match di Serie A tra Juventus-Napoli potrà essere seguito anche in streaming. Per farlo, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN mediante PC o notebook, o in alternativa scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.