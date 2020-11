Juventus-Napoli, respinto il ricorso degli azzurri e confermato 3-0 a tavolino

Juventus-Napoli resta 3-0. Infatti è stato respinto il ricorso del club campano e confermato invece il successo a tavolino dei bianconeri (come anticipato). Il Napoli farà ricorso presso il Collegio di Garanzia dello sport del CONI, terzo grado di giudizio con sentenza entro fine dicembre. Dopo il Napoli potrebbe ricorrere al Tar e alla giustizia amministrativa.

Questa la sentenza della Corte d’Appello:

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus. (Per la decisione leggi qui)

