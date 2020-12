Juventus-Napoli si gioca, Moggi: “A me non sarebbe andato bene. Così squadre hanno scuse per non giocare”

“Io non avrei taciuto, con questa sentenza si autorizzano le squadre a trovare escamotage per non giocare le partite”. Questa la convinzione di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus a proposito della partita dei bianconeri contro il Napoli che, inizialmente era stata data persa ai partenopei a tavolino salvo poi il cambio di decisione che porterà le due formazioni a sfidarsi sul campo prossimamente.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, l’ex dg ha detto la sua sul tema: “A me questa decisione non sarebbe andata bene. E probabilmente è per questo motivo che sono stato fatto fuori, perché dicevo cose che nessuno voleva sentirsi dire. Con questa sentenza si autorizzano le squadre a trovare escamotage per non giocare le partite”, ah ribadito Moggi.