Juventus, Nedved: “Basta alibi contro di noi: vinciamo con merito”

La Juventus batte la Fiorentina con un netto 3-0. Il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved racconta le sue sensazioni ai microfoni di DAZN: “Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Credo si sia visto anche un bel gioco. Credo sia stata vinta meritatamente da noi che abbiamo messo qualcosa in più. Commisso? Ha tutto il mio rispetto, ma siamo stufi che si dica che noi vinciamo senza merito. Dobbiamo smettere di crearci alibi. Stiamo entrando in forma. Sono molto contento del nostro rendimento. Sarri sta cercando di ottenere il massimo del rendimento dalla squadra. E’ molto bravo a metterli in campo. Costa è un giocatore importante perché nei primi due passi è intenibile. Siamo contenti. Basta preservarlo un po’ e farà vedere quanto vale”.