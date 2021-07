Juventus, Nedved: “Nessun attrito con Sarri. Ronaldo? Rimane”

Pavel Nedved dice la sua sulle varie voci riguardanti la Juventus

La Juventus si prepara a vivere la sua prima stagione dal 2011/12 nei panni di sfidante e non più di squadra campione in carica. Un ruolo diverso. Il vice presidente PavelNedved replica alle parole di MaurizioSarri, che definiva il suo Scudetto poco festeggiato: "Sarri da noi ha trovato una squadra forte, ha provato a fare il suo calcio e ci è riuscito vincendo lo Scudetto. Vincere è una cosa per pochi, non per tanti, io sono stato molto contento di Maurizio e ci siamo trovati bene. Poi abbiamo diviso le nostre strade, a fine stagione si fanno valutazioni e gli auguro di trovarsi bene alla Lazio come è stato per me. E' vero, il suo Scudetto si è festeggiato poco. Perché è sembrato naturale, sentivamo di essere molto scarichi e abbiamo diviso le nostre strade per dare ulteriori motivazioni alla squadra. Sì, abbiamo festeggiato il quarto posto per come è arrivato, Pirlo ha portato a casa la Coppa Italia e il quarto posto dopo tante sofferenze quindi sì, lo abbiamo festeggiato tanto".