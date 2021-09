Juventus, Nedved: “Nessun problema con Szczesny. Milan, sfida non cruciale”

Il vice presidente Pavel Nedved spiega il suo punto di vista sul momento della Juventus in campionato

In casa Juventus non mancano gli interrogativi dopo un avvio di campionato difficile. Il vice presidente Pavel Nedved ha fatto chiarezza su alcuni punti ai microfoni di Mediaset Infinity+: "Non siamo preoccupati per l'inizio di stagione, dobbiamo mantenere la calma. La stagione sarà lunghissima, sappiamo che ci saranno delle difficoltà, soprattutto in campionato dove siamo già in ritardo. Ma sappiamo che in Champions League non dobbiamo perdere punti. Con Szczesny non c'è nessun problema. Allegri ha grandissima fiducia in lui, come noi. E' un portiere di assoluto valore e lo dimostrerà. Sta attraversando un periodo difficile, ma capiterà a tutti. Non siamo minimamente preoccupati. Dybala? Paulo è al centro del progetto, è un giocatore troppo importante per questa squadra. Ci puntiamo, speriamo di chiudere presto la trattativa per il suo rinnovo. Credo che si chiuderà presto la trattativa. Non credo che la sfida contro il Milan sarà cruciale, siamo alla quarta di campionato, è ancora presto. Ci sono tanti punti da giocarsi. Anche le altre attraverseranno momenti difficili. Credo che questo campionato sarà molto equilibrato".