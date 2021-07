Juventus, Nedved: “Ronaldo arriva il 26 luglio”

Le parole del dirigente bianconero dopo il 3-1 al Cesena

«In questa fase non si mai esattamente a che punto si è con la preparazione – spiega – quindi è stato un test molto utile. La squadra sta lavorando duro, e nel secondo tempo si è visto un normale calo di ritmo. Ma siamo molto contenti anche di come si sono comportati i ragazzi più giovani, e di come i calciatori più esperti hanno lavorato insieme a loro, guidandoli. Un bell’approccio, tanta voglia di fare bel calcio: bene.