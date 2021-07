Juventus, Nedved: “Sappiamo come si vince. Dybala? Pronti a parlare con lui”

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved fa il punto della situazione della sua squadra

La Juventus si prepara in vista della nuova stagione. I bianconeri vogliono riconquistare lo scudetto e tornare protagonisti in Europa. Il vice presidente PavelNedved spiega in conferenza stampa quali sono le aspettative della formazione di MassimilianoAllegri tra mercato e terreno di gioco: "Cosa serve alla Juventus per continuare a vincere? Tutte le persone che sono qui oggi hanno tanta esperienza, sanno come si vince. Quello che serve sono disciplina e tanto lavoro. Dobbiamo mantenere queste cose per continuare a vincere titoli. La Juventus è fatta per questo. Dybala? E' un giocatore che, lo sappiamo, ha un ultimo anno di contratto (fino al 2022, ndr). Cherubini è rimasto sempre in contatto col giocatore, che si sta preparando per rientrare a Torino. Anzi, credo proprio che sarà uno dei primi a rientrare. Cherubini è in costante contatto con lui e col suo procuratore. Appena Paulo rientrerà, parleremo ripartendo da dove eravamo rimasti".