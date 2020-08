Juventus, nel tridente di Pirlo c’è solo un bomber (da prendere)

Il ds della Juventus Paratici non si stacca dal suo cellulare che in questi giorni che è sempre sottocarica. La squadra bianconera ha una priorità: un bomber per affiancare Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo ha liquidato Gonzalo Higuain e la dirigenza bianconera, con Paratici in prima linea, si è gettata a capofitto su Edin Dzeko che l’allenatore bianconero gradisce e lo considera centrale per la sua idea di gioco. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella testa del tecnico, che in fase difensiva alternerà la linea a quattro e quella a tre, in attacco c’è solo il tridente. L’idea di base è un 3-4-1-2 (oppure un 4-3-1-2) con Dybala che parte largo a destra per poi accentrarsi e Dzeko e Ronaldo più vicini. Pirlo considera Dzeko il compagno ideale di Cristiano (e il portoghese approva la scelta) sotto tutti i punti di vista, perché riempie l’area, apre spazi e fa tanti assist. Il bosniaco diventerebbe quasi il regista offensivo della squadra e permetterebbe a Dybala di essere ancora più incisivo e più presente in zona gol.

OSTACOLI PER IL BOSNIACO

Per Dzeko però gli ostacoli non mancano: la Roma non ha né intenzione né necessità di cedere il suo capitano (andrà a scadenza nel 2022) e aspetta di parlare con Edin: se dirà di voler andare via, la Roma lo accontenterà e si metterà seduta per trattare con l’acquirente. Non c’è solo la Juventus: è in corsa anche l’Inter, club molto apprezzato e dove è appena arrivato il grande amico di Edin, Kolarov, che però per poter prendere un attaccante prima deve vendere Lautaro Martinez. La Juventus invece ha fretta, perché Pirlo preferirebbe non iniziare la stagione senza centravanti, e soprattutto il tecnico vuole avere un po’ di tempo per collaudare le sue idee tattiche. Ecco perché si è mosso in prima persona. Dzeko viene valutato circa 15 milioni a costo zero e alla Roma guadagna 7,5 milioni (stessa cifra di Higuain, con cui i bianconeri non hanno ancora raggiunto un accordo per la risoluzione), la Juventus è pronta a proporgli un biennale alla stessa cifra. Pirlo lo aspetta per lanciare il super tridente con Ronaldo e Dybala.