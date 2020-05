Juventus, niente scudetto a tavolino: “Non siamo l’Inter”. Like di Agnelli al post social su Twitter

Lo aveva già fatto capire in passato, sempre con una delle pochissime apparizioni via social. Andrea Agnelli dice no allo scudetto a tavolino per la sua Juventus in caso di sospensione definitiva della stagione di calcio in Serie A.

Altro like social su Twitter ad un post che, tra le altre cose, dichiarava: “Non siamo l’Inter”, facendo riferimento al famoso scudetto ‘di cartone’. Tante le ipotesi in caso di stop al campionato italiano, ma a quanto pare non quella dell’assegnazione del Tricolore senza scendere in campo. La Vecchia Signora, nelle vesti del suo Presidente, sarebbe contraria a riceverlo senza esserselo guadagnato sul campo dove Lazio e Inter potrebbero ancora dire la loro in caso di ripartenza.