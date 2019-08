Juventus, niente Triestina per Cristiano Ronaldo: out dai convocati

Non ci sarà Cristiano Ronaldo nell’amichevole della Juventus in programma questa sera alle 20,30 contro la Triestina. Il portoghese non compare nella lista dei convocati dal tecnico Maurizio Sarri.

L’attaccante bianconero è stato escluso dalla lista dei convocati per via di un affaticamento e dunque, non prenderà parte all’ultima amichevole stagionale prima dell’inizio del campionato. Ci sono, invece, gli altri colleghi di reparto Higuain, Dybala e Mandzukic. Ecco la lista intera:

1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 6 Khedira, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 19 Bonucci, 21 Higuain, 23 Emre Can, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 77 Buffon