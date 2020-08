Juventus, non c’è solo Dzeko. Valutazione per un ex bomber di Serie A

Cambio della punta in casa Juventus. I bianconeri salutano Gonzalo Higuain in attesa che la maglia numero 9 ritrovi presto un padrone. L’argentino da tempo era in rotta con la società e Andrea Pirlo in conferenza ha svelato la decisione presa, di comune accordo, dall’ex Napoli e dalla dirigenza.

CAVANI AL POSTO DI DZEKO, LA JUVENTUS CI PENSA

Nei giorni scorsi alcune indiscrezioni parlavano di un interessamento della Juventus per Edin Dzeko, ma difficilmente la Roma lo lascerà partire. Il bosniaco è uno dei preferiti di Andrea Pirlo, ma i nuovi dirigenti giallorossi sembra vogliano blindare l’ex City. Ecco quindi che i bianconeri sono pronti a giocarsi un’altra carta. Secondo quanto riferito dall’esperto di calcio mercato Niccolò Ceccarini Paratici e Nedved avrebbero pensato anche a Edinson Cavani. Dopo l’accordo sfumato con il Benfica, l’uruguaiano è ancora libero in cerca di squadra.