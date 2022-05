Juventus, non solo Chiellini e Dybala: la Fiorentina può essere l’ultima per altri 5

Rebus futuro per altri calciatori bianconeri

Non solo l'addio di Dybala e di Chiellini, in casa Juventus potrebbero esserci altre partenze illustri. La partita contro la Fiorentina del weekend potrebbe essere l'ultima giocata da almeno altri 5 calciatori bianconeri.

Contro la Viola rischia di essere l'ultima per Federico Bernardeschi col quale la Vecchia Signora sta discutendo un rinnovo al ribasso. Ultima anche per Alex Sandro che scenderà in campo come titolare ma che se il mercato fornirà offerte verrà ceduto.