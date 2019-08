Juventus, novità Sarri: vuole esserci contro il Napoli

Potrebbero esserci buone notizie in casa Juventus: Maurizio Sarri sta meglio e vuole tornare in panchina, magari proprio per la sfida di sabato sera contro il suo ex Napoli.

Come riporta La Stampa, c’è ottimismo tra le fila bianconere per la salute del tecnico toscano. Il mister sta guarendo velocemente dalla polmonite e, a sorpresa, potrebbe essere in panchina sabato allo Stadium contro il Napoli. Negli ultimi giorni, il tecnico avrebbe fatto progressi evidenti e ha intenzione di non perdersi il big match di Serie A. Dopo aver saltato l’amichevole di Trieste e l’esordio in campionato a Parma, Sarri potrebbe, dunque, recuperare il suo posto in panchina accanto alla squadra. Decisivo, sarà un confronto con i medici giovedì o, al massimo, alla vigilia della sfida. La società preferirebbe la via della prudenza ma Sarri sta meglio – si è anche presentato lunedì pomeriggio alla Continassa alla guida della sua Jeep e si è fermato con i tifosi all’ingresso per selfie e autografi -, e vuole esserci a tutti i costi sabato.