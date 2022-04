Juventus, nuova anticipazione per la maglia 2022-23

Il sito specializzato Footy Headlines pare essere sicuro di come sarà la nuova divisa dei bianconeri

Arrivano altre novità relativamente a quella che sembra poter essere la nuova maglia casalinga della Juventus per la stagione 2022-2023. Anche questa volte le anticipazioni portano la firma del sito specializzato footyheadlines.com, che svela la prima divisa della Vecchia Signora targata Adidas, in vendita a partire da maggio.

Dalle immagini mostrate in anteprima sui social e sul sito ufficiale, si tratta di una maglietta assolutamente innovativa. Presente il girocollo nero, le righe verticali formate da una serie di triangoli e lo sponsor Jeep 'elettrizzato'.

Resta da capire se si tratti del modello definitivo ma solitamente le squadre anticipano sempre la divisa della stagione successiva nelle ultime partite dell'anno. Non resta, dunque, che attendere ancora qualche tempo. Il sito specializzato spiega come la t-shirt potrebbe già essere rilasciata nel mese di maggio, quindi in linea con gli ultimi impegni di Serie A.