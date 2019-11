Juventus, nuovo allenamento per i portieri. E Szczesny scherza su De Ligt

Giornata di novità in casa Juventus. I bianconeri sono tornati al completo dopo gli impegni con le rispettive nazionali e i portieri hanno sperimentato un allenamento davvero originale. Guidati dal preparatore dei portieri Claudio Filippi, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Mattia Perin e Gianluigi Buffon si sono sfidati in una versione del calcio-tennis, in cui al posto del palleggio con i piedi è previsto il tocco con una mano. La tipologia di allenamento, volta a stimolare la reattività, la precisione nella deviazione di mano e nel rinvio, è piaciuta particolarmente a Perin che sul proprio profilo Instagram ha coinvolto i propri followers: “Allenamento divertente, giocando a… aiutateci a trovare un nome per questo gioco”. Un utente ha punzecchiato i bianconeri, parlando di un “calcio tennis De Ligt edition”, con chiara allusione ai recenti episodi che hanno visto coinvolto in area Matthjis De Ligt con tocchi di mano. E Szczesny ha ironizzato: “No, qui si gioca fuori area…”. Insomma, il buon umore non manca in casa Juventus.