Juventus, Paratici esalta Cristiano Ronaldo: “E’ il migliore di tutti i tempi”

Sono parole di grande ammirazione quelle spese da Fabio Paratici nei confronti di Cristiano Ronaldo. Il DS è intervenuto ai microfoni di SkySport prima della partita di Champions tra Juventus e Lione. Queste le parole di Paratici sul portoghese: “Non si tratta solo di questo periodo. Cristiano è il miglior giocatore di tutti i tempi. Averlo con noi è sicuramente in vantaggio e dico che in Italia c’è un grande campione come lui e spesso ce ne dimentichiamo”.