Juventus, Paratici: “Fiducia in Pirlo, ma vogliamo vincere la coppa. CR7…”

Il ds della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni Rai negli istanti precedenti alla partita tra i bianconeri e il Napoli, match valevole per la Supercoppa italiana: “Non ci attendiamo niente di particolare dal nostro mister, abbiamo fiducia in Pirlo.Abbiamo fatto grandi partite e gare meno buone. Giocare ogni tre giorni è difficile per tutti, quindi non ci aspettiamo nulla di speciale, ma vogliamo la vittoria. Inter? Non abbiamo giocato una bella partita, ma ora dobbiamo subito voltare pagina. Ronaldo è importante per noi, ci trasmette tutto il suo carisma e ci dà tanto sia dentro che fuori dal campo”.