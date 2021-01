Juventus, Paratici: “Locatelli è forte come tanti altri. La classifica la guarderemo a marzo”

Il dirigente della Juventus, Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei possibili movimenti di mercato del club bianconero: “Noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo in rosa. Locatelli? Lui è molto bravo, ma è del Sassuolo. Ci sono tanti calciatori bravi in giro per il mondo, se dobbiamo parlare di tutti i giocatori stiamo qua a discuterne tre o quattro ore. Obiettivi? Noi giochiamo sempre per vincere. Siamo qui per cercare di fare meglio possibile, di migliorare, ma la classifica si guarderà in primavera”.