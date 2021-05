Juventus, Paratici: “Nessun Conte bis a Torino”

Smentita la notizia di un possibile Conte bis

Nel pre-gara di Juventus-Inter, il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Siamo concentrati su quello che vogliamo fare: lo chiediamo ai giocatori e lo chiediamo a noi stessi. Il mondo del calcio deve fare i conti con una situazione di crisi. Siamo riusciti a mantenere gli impegni con i giocatori, sino ad oggi regolarmente, e di questo ne andiamo fieri. Non abbiamo in programma manovre collettive, a fine stagione parleremo con i giocatori a livello individuale per capire se dovremo fare qualcosa, e come dovremo farla". Poi Paratici ha negato di aver contattato Conte per un ritorno sulla panchina bianconera: "No, siamo partiti con Sarri, con nel mezzo una leggenda metropolitana come Guardiola. Sarri era il nostro primo obiettivo, e abbiamo vinto lo Scudetto con lui, non dimentichiamolo".