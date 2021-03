Juventus, Paratici: “Rosa ringiovanita, per chi non è di calcio conta solo vincere…”

Dentro o fuori: la Juventus si gioca moltissimo contro lo Spezia. Il cammino dei bianconeri, fino a questo momento, non è stato irreprensibile, come dimostrano i 10 punti di distacco dalla vetta. Il direttore sportivo Fabio Paratici analizza il momento della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Purtroppo agli occhi di chi non è di calcio conta sempre e solo vincere. Il risultato conta moltissimo anche per noi, ma sappiamo che per raggiungerlo si devono fare certe cose, bisogna lavorare bene. Seguiamo questa idea, anche stasera sarà una partita come le altre e cercheremo di giocarla al massimo per portare a casa i tre punti. Siamo su questi livelli da undici anni, i cicli ne durano tre o quattro: abbiamo già cambiato per tre o quattro volte, e siamo sempre riusciti a vincere. Quest’anno abbiamo comunque rinnovato, abbiamo intrapreso una nuova linea, siamo coscienti e convinti che questa linea andrà avanti”.

CAMBIAMENTI

Il direttore sportivo si sofferma anche sui possibili cambiamenti da attuare: “Non sono su lascia o raddoppia. Logicamente le scelte devono essere contestualizzate al momento, non a posteriori. Dopo dieci anni o uno le cose possono cambiare. Siamo convinti di quello che abbiamo fatto, abbiamo ringiovanito la rosa e cambiato allenatore. Siamo stati contenti di quello che abbiamo fatto”.

PIRLO

Paratici commenta anche il percorso fatto da Andrea Pirlo: “Ad Andrea piace la pressione, così come piace a tutti noi che abbiamo fatto calcio ad alto livello, e ne godiamo. La squadra cerca di avere una certa linea di gioco, siamo convinti di quello che facciamo. Le assenze non sono un argomento che utilizziamo: abbiamo una rosa competitiva, certo è che quando hai fuori tanti giocatori di un certo peso allo stesso momento, anche per una questione di cambi, pesa un po’”.