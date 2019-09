Juventus, Paratici saluta Mandzukic: “Lo ringraziamo per quanto fatto per noi in questi anni…”

Arrivano conferme dai diretti interessati in merito al futuro lontano dalla Juventus di Mario Mandzukic. A margine della gara contro la Fiorentina, Fabio Paratici, direttore sportivo della Vecchia Signora ha parlato del croato e delle voci di mercato che lo riguardano. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport:

AI SALUTI – “L’anno scorso non c’erano primi e ultimi, neanche quest’anno. Ci sono opportunità di mercato che si presentano. Mandzukic è un grande campione e lo ringraziamo per quanto fatto con noi in questi anni. C’è una possibilità, verso il Qatar. Insieme al giocatore, all’allenatore e alla società abbiamo deciso che non dovesse partecipare a questa trasferta”, ha detto Paratici che poi su Sarri ha aggiunto: “Sarri nelle ultime ore è molto tranquillo. Sfido qualsiasi allenatore a non riuscire a stare con la sua squadra, in panchina e a non dire le cose che vuole. È stata una situazione di difficoltà”.