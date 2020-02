A pochi minuti dalla sfida con il Brescia, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, il quale si è soffermato in particolare sulla posizione del tecnico Maurizio Sarri.

SARRI – “Maurizio in discussione? Alla Juve lo siamo tutti. Questo è il decimo anno che sono qui, sono otto stagioni che vinciamo e siamo stati sempre stati in discussione. E’ tutto esattamente come gli altri anni”.