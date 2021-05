Juventus, Paratici sul caso Suarez: “Io persona con delega calciomercato…”

Il dirigente bianconero si è congratulato con l'Inter

Dopo l'ufficializzazione oggi della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, Fabio Paratici, Managing Director of Football Area della Juventus, si è complimentato con la società nerazzurra: "Faccio tanti complimenti al club e a Conte - esordisce Paratici a Sky Sport - Sappiamo che dietro ogni successo c'è passione e sacrificio. Sappiamo bene quanta fatica abbiamo fatto per vincere ed essere i primi della classe per 2382 giorni. Abbiamo compiuto un'impresa storica, unica nel calcio italiano e, probabilmente, anche nel calcio mondiale. Complimenti all'Inter per uno scudetto meritato, ma adesso pensiamo a noi". Paratici ha parlato anche del caso Suarez dopo che, in settimana, è spuntato il video dell'esame dell'uruguaiano a Perugia, oltre alla testimonianza di Andrea Agnelli che avrebbe evidenziato come l'intera vicenda sia stata gestita dal dirigente bianconero: "La mia posizione non cambia, parlerò quando sarà finito tutto - spiega il dirigente bianconero - Agnelli ha fotografato benissimo la realtà della nostra società: sono la persona con la delega al calciomercato e ringrazio la proprietà per la fiducia. Credo non ci sia niente di strano".