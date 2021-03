Juventus, Paratici: “Testa bassa e ripartire, ma Pirlo non è in discussione”

La Juventus esce sconfitta contro il Benevento e rischia di uscire definitivamente dalla lotta per il titolo. I bianconeri si trovano a 10 punti di distacco dalla vetta della classifica.

BILANCIO

Il direttore sportivo Fabio Paratici analizza il momento dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo regalato tante gioie ai tifosi. Oggi abbiamo dato amarezza ai tifosi. Dobbiamo abbassare la testa e ripartire in campionato, analizzando gli errori commessi. Purtroppo abbiamo giocato una brutta gara per tanti motivi. Dobbiamo solo lavorare perché oggi abbiamo fatto una brutta gara. Arbitri? Non sono qui per commentare gli episodi. Le gare vanno valutate escludendo gli episodi. Mi sembrava ci fosse fallo su Chiesa. Credo si possa star qui tre giorni a capire perché abbiamo giocato una gara negativa. Pirlo comunque non è in discussione. Stiamo passando un lungo processo di ricostruzione. Può succedere di non vincere durante una stagione”.