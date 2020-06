Juventus-Parma del 2000, le parole di De Santis sul gol annullato a Cannavaro

Nella stagione 1999/2000 la Lazio guidata da Eriksson vinse il suo secondo scudetto nella sua storia. Una cavalcata incredibile con la Juventus di Carlo Ancelotti che si fermò ad un punto dai laziali. Di quella corsa si ricorda anche la controversa partita tra i bianconeri e il Parma guidato da Malesani.

De Santis fa “mea culpa”

Quel pomeriggio la Juventus vinse 1-0, ma fece clamore il gol annullato a Fabio Cannavaro, allora difensore dei ducali. Dopo 20 anni l’arbitro De Santis è tornato a parlare di quella partita: “Errore mio, lo commisi a vantaggio della Juve, lì per lì non mi resi conto, poi rivedendo dopo capii. Il dubbio che non fosse calcio d’angolo in Juve-Parma ce l’avevo, e poi parliamoci chiaro, io arbitro di Roma non dovevo essere designato in quella gara, come qualcuno di Torino non doveva fare la Lazio. Non sono mai stato tifoso della Juve, in quella partita feci più danni che favori. Lì era tutto organizzato il giorno prima, il problema fu Fiorentina-Lazio arbitrata da Treossi. Io tifoso della Juve? In realtà ero un tifoso dell’Inter…”