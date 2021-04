Juventus-Parma diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Bianconeri in campo contro i ducale per la 32^ giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Juventus-Parma si gioca oggi, mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45, per la 32^ giornata di Serie A. Sfida importante per entrambe le squadre con ambizioni diverse in ottica classifica. Padroni di casa alla ricerca di punti per rimanere agganciata al treno Champions, ospiti che devono puntare alla salvezza.

Juventus-Parma, le probabili formazioni

Molti cambi annunciati da parte della Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero schiererà i seguenti undici: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Scelte praticamente decise anche per gli ospiti con il Parma di Roberto D'Aversa che scenderà in campo con Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida che vedrà protagoniste Juventus e Parma andrà in scena all’Allianz Stadium, ovvero l’impianto di proprietà del club bianconero, mercoledì 21 aprile 2021. Il calcio d’inizio è programmato alle ore 20.45.

Juventus-Parma sarà trasmessa in diretta e esclusiva da DAZN. Gli abbonati, potranno quindi seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

La sfida tra bianconeri e ducali sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi come pc o notebook (collegandosi semplicemente al sito ufficiale di DAZN), o ancora tablet e smartphone (attraverso l’app disponibile per i sistemi iOS e Android).