Juventus passa a Salerno, pari tra Verona e Cagliari

Juventus ha rischiato poco a Salerno

Vince la Juventus a Salerno per 2-0 al termine di una gara dominata all'Arechi ma che poteva prendere una piega diversa nella ripresa quando i padroni di casa granata hanno attaccato e colpito un clamoroso palo. Primo tentativo di Dybala, ci prova anche Kulusevski che calcia fuori. Pericoloso Simy di testa. La sblocca la Joya dalla distanza, annullato dal Var il raddoppio di Chiellini (fuorigioco di Kean). Prima dell'intervallo poca fortuna per Bentancur. Nella ripresa altra conclusione di Dybala, clamoroso palo di Ranieri della Salernitana. Raddoppia Morata su assist di Bernardeschi e la partita non ha avuto altri sussulti. Nel recupero Dybala calcia alto un rigore. Bianconeri tornano al successo dopo il ko con l'Atalanta e sono settimi in classifica con 24 punti.