Juventus, per la maglia da trasferta colori inediti

Bianca con dettagli in rosso: ecco la nuova maglia da trasferta della Juventus per la prossima stagione, svelata dal sito Footyheadlines.com che ne ha pubblicato le prime immagini. Dopo l’addio alle strisce della prima maglia, ‘battezzata’ nel finale dello scorso campionato contro la Roma, la Juventus abbandona l’azzurro e il giallo, colori tradizionali della seconda maglia. Che sarà tutta bianca con le scritte rosse e le finiture della manica tendenti all’arancione. Come riporta l’Ansa, il rosso non è una novità per la Juventus, che in passato lo ha già utilizzato per il numero di maglia sulla storica casacca a strisce bianche e nere. Il colore farà probabilmente piacere a De Ligt, l’ultimo grande acquisto della squadra di Maurizio Sarri. L’olandese l’ha infatti già indossato all’Ajax, per 13 lunghi anni, dal settore giovanile alla prima squadra, prima di passare al bianconero.