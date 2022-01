Juventus, Perin positivo al Covid

Il portiere ha contratto il coronavirus

Non ci sono buone notizie in casa Juventus per quanto riguarda i contagi da Covid. Infatti, la società bianconera, impegnata nelle operazioni di mercato per Vlahovic in queste ore, ha dato l'annuncio della positività di Mattia Perin.

Il portiere, che in questa stagione era sceso in campo in alcune occasioni al posto di Szczesny, ha contratto il coronavirus.

NOTA - Sul sito della Juvetnus e sui profili social è possibile leggere il comunicato ufficiale sulle condizioni del calciatore italiano: "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 di Mattia Perin. Il calciatore è già stato posto in isolamento". Queste le poche parole del club sul suo tesserato. La speranza della Juve è che il portiere possa riprendersi nel breve periodo e non perdere il ritmo degli allenamenti durante questa sosta. Ricordiamo che il campionato riprenderà nel weekend del 5-6 febbraio e i bianconeri se la vedranno contro il Verona per la 24^ giornata.