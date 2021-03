Juventus, Pinsoglio: “Il mio ruolo all’interno della squadra è importante. Ronaldo? Lo guardavo con timore”

Il portiere della Juventus Carlo Pinsoglio ha parlato tramite una diretta Twitch di vari argomenti di casa bianconera: “I giocatori che sono passati dalla Juventus in questi anni a livello di qualità e capacità erano tutti molto forti. Come avversario, il primo anno che sono arrivato, che abbiamo giocatore contro Messi al Camp Nou col Barcellona, ho visto davvero quanto è forte”. Pinsoglio parla del rapporto con Cristiano Ronaldo: “È nato tutto sul campo con le sfide in allenamento e altre cose divertenti. Siamo amici ed è una persona piacevole. Non avrei mai detto che fosse così perché è pur sempre CR7. Inizialmente lo guardavo con timore. Il mio ruolo? È molto importante e particolare, devo star dietro a tutto a 360 gradi. Devi esser a disposizione sempre della squadra. Penso di essere apprezzato dai miei compagni di squadra e questo è molto importante”.

