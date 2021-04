Juventus, Pirlo: “Agnelli ha spiegato progetto Superlega. I cambiamenti ci stanno…”

Il tecnico bianconero presenta la sfida di domani contro il Parma

Redazione ITASportPress

In conferenza stampa oggi il tecnico della Juventus Andrea Pirlo più che parlare del Parma, prossimo avversario per la gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino."Per il mondo del calcio è uno sviluppo. Ci sono stati tanti cambiamenti negli anni, dalla Champions stessa fino al modo di giocare e alle regole. Io però non sono la persona più adatta per dare spiegazioni. Il presidente sarà in prima linea anche nello spiegare come stanno le cose come stanno facendo gli altri presidenti mentre noi restiamo concentrati sulla qualificazione in Champions che è la cosa più importante".

PARMA - "Match contro il Parma importantissimo. Sappiamo che non attraversano un bellissimo momento ma che nonostante la classifica sta facendo bene e sta dimostrando di poter essere alla pari delle altre squadre in lotta per la salvezza. Dobbiamo approcciarla nel migliore dei modi per vincere. La mia squadra sta abbastanza bene, stiamo recuperando dalla gara di domenica perché abbiamo speso tanto. Fortunatamente abbiamo ancora un po' di tempo per recuperare energie. Ho in testa rotazioni ma non ne cambierò molti. A Bergamo abbiamo fatto una buona gara, loro creano sempre tanto e schiacciano gli avversari mentre noi abbiamo giocato bene sotto l'aspetto fisico e tecnico. I miei giocatori erano arrabbiati per non aver portato a casa la vittoria, ma comunque fiduciosi per l'importantissima gara contro il Parma. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare, il presente è la qualificazione alla Champions League. Il progetto di cui si sta parlando è per il futuro, noi pensiamo al presente e lo stesso presidente questa mattina è venuto a parlarci di questo progetto futuro ma noi dobbiamo pensare al presente e siamo sereni su quello che è il nostro obiettivo ossia la qualificazione alla Champions League".

AGNELLI - "Non l'ho sentito lontano perché lo vediamo quasi tutti i giorni quando ci viene a trovare alla Continassa e lo sento sempre quando giochiamo in trasferta. I suoi uffici sono qui di fronte al centro sportivo e due-tre volte alla settimana passa per vedere come vanno le cose, si è sempre dimostrato vicino alla squadra, è sempre stato presente. Oggi ci ha spiegato cos'è questo progetto, non nei particolari ma a grandi linee. Ci ha dato grande fiducia e ha ribadito che la cosa più importante è continuare il nostro lavoro perché la Champions va guadagnata sul campo. Siamo fiduciosi perché abbiamo un presidente molto all'avanguardia che può spiegare meglio in cosa consiste ed è giusto che sia lui a farlo".