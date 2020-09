Juventus, Pirlo: “Aspettiamo il centravanti. Non sarò del tutto lontano da Sarri”

Andrea Pirlo vive la sua prima vigilia da allenatore della Juventus. Il nuovo tecnico dei bianconeri racconta le sue sensazioni in conferenza stampa: “Io sto bene, ma l’importante è che si sentano bene i ragazzi domani. Ho abbastanza giocatori a disposizione per giocare domani. Degli infortuni di Dybala e De Ligt sapevamo già a inizio stagione. Abbiamo provato qualcosa col Novara e questa settimana anche altre soluzioni. vediamo senza Alex Sandro cosa mettere, abbiamo possibilità domani vediamo. Centravanti? Lo stiamo aspettando tutti. Il mercato è lungo, ci sono problemi per qualsiasi squadra. Siamo sereni, non abbiamo fretta. Ci ha fatto comodo che i ragazzi sono andati in Nazionale perché hanno messo minuti nelle gambe. Questo è stato un precampionato diverso dal solito ma sarà anche una stagione differente. Alleno una squadra di campioni, questa è la certezza più grande che ho. Mi sono inserito bene, la certezza è che alleno una squadra forte”.

VOLTI NUOVI

Pirlo si sofferma anche sui nuovi giocatori: “Kulusevski e Pellegrini conoscono il campionato quindi sono più avanti. McKennie e Arthur devono ambientarsi bene, ma ci sarà tempo e ci daranno una grossa mano. Sarri aveva le sue idee e io ho le mie. In certe situazioni possono essere anche simili, io voglio avere la padronanza del gioco ad esempio che voleva avere anche lui. La Juve di Pirlo non dev’essere diversa da quella di Sarri sotto alcuni concetti base. Mi fa piacere sentire i miei colleghi che parlano bene di me e so che ci sono anche alcuni dubbiosi. L’importante è avere bene in testa le cose. Domani ci saranno linee strette e dovremo essere bravi a trovare spazi e dovremo fare attenzione alle ripartenze”.