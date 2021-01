Juventus, Pirlo: “Attenzione alla Sampdoria. Le squadre di Ranieri sono difficili da affrontare”

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo che dopo le fatiche di Coppa Italia deve fare i conti con la sfida di Serie A, la prima del girone di ritorno, contro la Sampdoria. Il tecnico ha presentato la gara in conferenza stampa.

Sampdoria-Juventus, parla Pirlo

“La Sampdoria è una buona squadra che viene da un ottimo periodo. Ha fatto vittorie importanti, attraversa un periodo positivo e ha avuto anche innesti importanti”, ha detto Pirlo. “Sarà una partita difficile come tutte le partite che si giocano contro le squadre di Ranieri, che è un allenatore molto preparato e che stimo parecchio”.

Sui giovani della Juventus visti in Coppa Italia: “Per arrivare imprima squadra devono essere bravi. Fagioli ha fatto bene, sta con noi anche perché è partito Portanova. Farà parte della prima squadra. Il progetto del settore giovanile è un progetto comune che la Juve porta avanti da un paio di anni. Tutti interpretano un calcio propositivo, da Bonatti in Primavera a Zauli in Under 23. Mi confronto molto con Zauli”.

Su chi giocherà in campionato: “Dovrebbero allenarsi tutti in gruppo tranne Dybala che sta cercando di recuperare. Ogni tanto sente ancora qualche fitta nel giacchiò. De Ligt è stato femore per un po’, adesso vediamo come recupererà per domani. Non abbiamo ancora deciso”. “Chiesa? Giocherà dall’inizio. McKennie? Lui è talmente giovane che può migliorare ancor in tutto. Siamo stati i primi a prenderlo in Germania e siamo contenti di lui. È un ragazzo umile che vuole migliorare, dal punto di vista tecnico e del posizionamento del corpo. Ma sa che non è ancora arrivato”.